New Jersey'de balık tutarken nehre düşen Türk hayatını kaybetti - Son Dakika

New Jersey'de balık tutarken nehre düşen Türk hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde kanosu ile balık tutarken nehre düşen Türk hayatını kaybetti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde kanosu ile balık tutarken nehre düşen Türk hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Nedim Aksoy perşembe gecesi bir arkadaşıyla Rumson şehrindeki Navesink Nehri'ne balık tutmaya gitti. Aksoy, nehre açıldıktan sonra kanosunun devrilmesi sonucu gözden kayboldu. Rumson polis ekipleri, olaydan 4 gün sonra Aksoy'un cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Ailesi, cenazenin Türkiye'de defnedileceğini bildirdi. Aslen Giresunlu olan 3 cocuk babası Aksoy'un 20 yıldan fazladır ABD'de yaşadığı ve inşaat sektöründe çalıştığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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