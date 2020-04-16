ABD'de yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu - Son Dakika
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ABD'de yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu

25 dakika önce

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'nin New Jersey eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 4 kişilik morgda 17 ceset bulundu. Ölümlerin koronavirüsle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD'de yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu, System.String[]

ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Andover Polis Şefi Eric Danielson, basın toplantısında, telefonla aldıkları ihbar üzerine Andover Subacute isimli bakımevinde yaptıkları aramada 4 kişilik morgda 17 ceset bulduklarını söyledi.

"BAZI KONULARIN AÇIĞA KAVUŞMASI LAZIM"

Danielson, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Bu sadece bizim alanımız değil, lisanslı bir bakımevi olduğu için, NJ Sağlık Departmanı gereken soruşturmayı yürütecektir. Hastalara nasıl bakıldığı, hastaneye götürülüp götürülmediği gibi konuların açığa kavuşması lazım" dedi.

ABD'de yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu

Olayla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirten Danielson, "Bugünden iki hafta geriye doğru ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAKIM EVLERİNDEKİ ÖLÜMLER KORONAVİRÜS BAĞLANTILI MI?

Danielson, bakımevindeki ölümlerin Kovid-19'la bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade ederek, net bilgiye sahip olmak için daha derin bir araştırma gerektiğini vurguladı.

Bu arada, AA ekibi, bazı bakımevi sakinlerinin ambulansla hastaneye taşınması ve canlı yayın araçları ve birçok basın mensubunun olay yerine ulaşmasını görüntüledi. Bakımevindeki 13 cesedin 13 Nisan'da Newton Tıp Merkezi'ne götürüldüğü, 4 cesedin de bugün yerel bir cenaze işletmesi tarafından alınacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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