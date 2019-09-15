New Jersey'de Dilek Feneri Festivali
1 saat önce
New Jersey'de binlerce dilek fenerinin suya bırakıldığı festivalde New York silüeti ve fenerler güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:38 Kaynak: AA
New Jersey'de binlerce dilek fenerinin suya bırakıldığı festivalde New York silüeti ve fenerler güzel görüntü oluşturdu.
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