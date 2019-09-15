Son Dakika Haberleri: New Jersey'de Dilek Feneri Festivali
Son Dakika Güncel Haber

New Jersey'de Dilek Feneri Festivali

1 saat önce

New Jersey'de binlerce dilek fenerinin suya bırakıldığı festivalde New York silüeti ve fenerler güzel görüntü oluşturdu.

New Jersey'de binlerce dilek fenerinin suya bırakıldığı festivalde New York silüeti ve fenerler güzel görüntü oluşturdu.

New Jersey'de Dilek Feneri Festivali

New Jersey, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da 9 gün önce yaralanan Uzman Çavuş şehit düştü
ABD Dışişleri Bakanı, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı Suudi Arabistan, rafineri saldırısı nedeniyle petrol üretimini durdurduğunu açıkladı HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 08:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New Jersey'de Dilek Feneri Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]