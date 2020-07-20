New Jersey'de federal hakimin evine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

New Jersey'de federal hakimin evine silahlı saldırı düzenlendi

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir federal hakimin evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir federal hakimin evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, New Jersey North Brunswick kasabasında yaşayan eyaletin ilk Latin kökenli federal hakimi Esther Salas'ın ailesine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Bir kargo şirketinin kıyafetlerini giyerek eve gelen saldırgan, kapıyı açan hakim Salas'ın 20 yaşındaki oğlu Daniel Anderl'i öldürdü, ceza savunma avukatı olan eşi Mark Anderl'i de yaraladı. Hakim Salas ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

63 yaşındaki Anderl'in kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği, ancak hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırganın olaydan sonra kayıplara karıştığı, olayın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Jersey'de federal hakimin evine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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