New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

20.04.2022 05:23
New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik piskoposluğunun kilisede cinsel tacize uğrayan yaklaşık 300 mağdura 87,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik piskoposluğunun kilisede cinsel tacize uğrayan yaklaşık 300 mağdura 87,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD medyasında yerel alan haberlere göre, New Jersey'nin güneyindeki altı ilçeyi kapsayan Camden Piskoposluğu ile davacılar arasında varılan anlaşma onaylanması için mahkemeye sunuldu.

Anlaşmada, New Jersey Katolik piskoposluğunun cinsel taciz kurbanı yaklaşık 300 kişiye toplam 87,5 milyon dolar tazminat ödemeye razı olduğu belirtildi.

Piskopos Dennis Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Piskoposluğumuzda cinsel istismardan etkilenen herkese en içten özürlerimi ifade etmek istiyorum. New Jersey Camden Piskoposluğu tarihindeki bu korkunç bölüm bir daha asla olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin onaylaması halinde anlaşmanın bugüne kadar ABD'deki Katolik kiliselerinde yaşanan cinsel taciz olayları üzerine açılan davalar sonucu anlaşmaya varılan en büyük tazminat miktarı olacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
ABD, kapanma tehlikesi olan nükleer santrallere 6 milyar dolar ayıracak ABD, kapanma tehlikesi olan nükleer santrallere 6 milyar dolar ayıracak Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti

New Jersey, Katolik, Taciz, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 05:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement