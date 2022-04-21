New Jersey'de Müslüman komşularını tehdit eden yaşlı çift suçlu bulundu - Son Dakika
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New Jersey'de Müslüman komşularını tehdit eden yaşlı çift suçlu bulundu

21.04.2022 18:22
New Jersey'de Müslüman komşularını tehdit eden yaşlı çift suçlu bulundu

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman komşularına İslamofobik tehdit ve tacizde bulunan yaşlı bir çift mahkemede suçlu bulundu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman komşularına İslamofobik tehdit ve tacizde bulunan yaşlı bir çift mahkemede suçlu bulundu.

Hudson Bölge Savcısı Esther Suarez, yaptığı açıklamada, 76 yaşındaki William Ong ile 73 yaşındaki eşi Beverly Ong'un 2018'den bu yana yargılandıkları "4. derece önyargılı gözdağı verme" davasından suçlu bulunduğunu belirtti.

Suarez, "Hudson County, ülkede farklı toplulukların en fazla bir arada olduğu yerlerden biri. Burada veya hiçbir yerde nefret veya ayrımcılığa yer yok." ifadesini kullandı.

Ong çiftinin, 2016-2018 yıllarında Müslüman komşularına defalarca "terörist" şeklinde hakaret ederek sözlü tacizde bulunduğu, zaman zaman ellerinde silah varmış gibi onları vurma hareketi yaptığı kaydedildi.

Dava dosyasında, William Ong'un bir defasında, Müslüman ailenin 3 ve 7 yaşındaki çocuklarına yönelik parmağını bıçak şeklinde boğazına götürerek kesme işareti yaptığına ilişkin bilgi de yer aldı.

Ong çiftinin 7 Haziran'da cezalarının belirlenerek hüküm giyeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Jersey'de Müslüman komşularını tehdit eden yaşlı çift suçlu bulundu - Son Dakika


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