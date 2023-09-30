ABD'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

ABD'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı

ABD\'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı
Son Güncelleme: 30.09.2023 21:53

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kişi, aracını hızla polis karakoluna doğru sürdükten sonra polislerin olduğu odaya daldı. Olay esnasında Guns N' Roses grubuna ait Welcome To The Jungle (Ormana hoş geldin) müziğini dinlediği öğrenilen adam gözaltına alındı.

ABD'de aracını hızla karakola süren adam, polislerin olduğu odaya daldı.

ARACIYLA POLİS ODASINA DALDI

ABD'nin New Jersey eyaletinde 20 Eylül'de bir sürücü aracını hızla polis karakoluna doğru sürdü. Polis tarafından dün yayınlanan görüntülerde, aracın büyük bir hızla polislerin bulunduğu odaya daldığı görülürken, sürücünün yüksek sesle Guns N' Roses grubuna ait Welcome To The Jungle (Ormana hoş geldin) şarkısını dinlediği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Odaya giren araçtan iki eli havada çıkan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, sürücünün terör saldırısı da dahil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca sürücünün aynı gün bir konutun garajına kasten saldırmakla da suçlandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Guns N Roses, New Jersey, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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