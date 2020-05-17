New Jersey'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı - Son Dakika

New Jersey'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.

ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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