New Jersey'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı - Son Dakika

New Jersey'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 08:37 Kaynak: AA
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