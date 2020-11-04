New Jersey'de yaşayan Türkler başkanlık seçimini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

New Jersey'de yaşayan Türkler başkanlık seçimini AA'ya değerlendirdi

04.11.2020 05:21
New Jersey'de yaşayan Türkler başkanlık seçimini AA'ya değerlendirdi, System.String[]

NEW ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey'nin Paterson şehrindeki Türkler, 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

NEW ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey'nin Paterson şehrindeki Türkler, 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

Paterson'da kurulan seçim merkezlerinde oy kullanan Türkler, başkan adayı tercihi ve nedenleri hakkında AA muhabirine konuştu.

Paterson'ın en işlek caddesi Main Sokak üzerinde kahvehane işleten Koray Doğan, son iki seçimde oyunu Cumhuriyetçi aday Donald Trump için kullandığını söyledi.

- "Türkiye ilişkileri için Trump'ın daha iyi olacağını düşünüyorum"

Doğan, "Trump'a oyumu verdim. Pandemi sürecini iyi yönettiğini düşünüyorum. Türkiye ilişkileri için de Trump'ın daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tanıdığı Türklerin 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratlara oy verdiğini kaydeden Doğan, "Bu seçimde zannedersem Biden'ın Türkiye aleyhine söylemleri herkesi Trump'a yöneltti." değerlendirmesinde bulundu.

Paterson şehrinde 1998 yılından beri yaşayan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Birol Kanmaz da aslında Demokrat Partili olduğu halde sandıkta fikrini değiştirerek Cumhuriyetçi Partiden yana tutum aldığını belirtti.

Kanmaz, "Bu seçimde, Demokrat Partinin Bernie Sanders'ı saf dışı etmesi nedeni ile Trump'a oy vererek mesajımı iletmek istedim." şeklinde konuştu.

-"Trump'a alıştık, Biden'ı samimi bulmadım"

ABD'de 23 senesini dolduran Hülya Kanmaz, bu sene ilk defa oy kullandığını ve seçimini Trump'tan yana yaptığını söyledi.

Paterson şehrinde 9 senedir kendi restoranını işlettiğini belirten Kanmaz, "Gönlüm Trump'ın kazanmasından yana. İlk başta istemiyorduk ama alıştık. Biden'ın açıklamalarını samimi bulmuyorum." dedi.

Kanmaz, bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek daha önce hiç oy kullanmayan birçok Türk'ün bu sene sandığa gittiğini gördüğünü kaydetti.

"Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı"

Doğma büyüme New Jerseyli olduğunu belirten 30 yaşındaki Rasim Coşar, Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine kızdığı için oyunu Trump'a verdiğini söyledi.

İşçi olduğunu belirten Coşar, "Aslında sendikalı olduğumdan Biden'ın kazanması benim için iyi olurdu. Arkadaşlarım ve ailem bir önceki seçimde oy kullanmamıştık. Ama Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı ve WhatsApp grubundaki 10 arkadaşımla birlikte Trump'a oy verdik." ifadelerini kullandı.

-"Türk milleti hainliği hiçbir zaman unutmaz"

20 yıldır ABD'de yaşadığını belirten Süleyman Türkmen de başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın Türkiye için bir şey fark etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Türkmen, Demokrat aday Joe Biden'ın kazanması durumunda Türkiye'ye sert politikalar uygulayabileceğini kaydederek "Aslında daha iyi olur, düşmanımızı dostumuzu açıkça bilmiş oluruz. Türk milleti hainliği hiçbir zaman unutmaz. ABD, FETÖ gibi hainleri, üç-beş ajanı, teröristi kullanarak bizi dizayn etmeye çalışmasın." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New Jersey, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Jersey'de yaşayan Türkler başkanlık seçimini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika


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