Üye Girişi
New Jersey'deki seçimlerde yeni valiyi posta oyları belirleyebilir - Son Dakika

New Jersey'deki seçimlerde yeni valiyi posta oyları belirleyebilir

04.11.2021 00:31
New Jersey'deki seçimlerde yeni valiyi posta oyları belirleyebilir

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde dün yapılan ve başa baş giden valilik seçimlerinin sonuçları, hala ulaşmayan posta oyları yüzünden 5 güne kadar belirlenemeyebilir.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde dün yapılan ve başa baş giden valilik seçimlerinin sonuçları, hala ulaşmayan posta oyları yüzünden 5 güne kadar belirlenemeyebilir.

Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli'nin gece yarısından sonra öne geçtiği New Jersey'deki valilik seçimlerinde, Demokrat Phill Murphy tekrar birinciliği elde ederken sonucun netleşmesi için 8 Kasım'a kadar gelebilecek posta oylarının tamamının sayılması gerekebilecek.

New Jersey Valiliğinin ikinci dönemi için yarışan Demokrat Murphy yüzde 49,97'lik oranla tekrar ilk sıraya yükseldi ve yüzde 49,28'lik oy toplayan Cumhuriyetçi Ciattarelli'nin önüne geçti.

Toplamda 2,4 milyona yakın oy kullanılması beklenen seçim mücadelesinde sandıkların yüzde 89'u açılırken sonucun netleşmesinin, posta oylarının ulaşması için son tarih olarak belirlenen 8 Kasım'a kalmasına muhtemel gözle bakıldığı belirtildi.

Posta oyları Murphy'ye yarayabilir

ABD medyasında, posta oylarının muhtemelen Murphy'yi destekleyeceği, çünkü Demokratların Cumhuriyetçilerden daha fazla oy pusulası talep ettiği yönünde yorumlara yer verildi.

Eyalet ofisi ise New Jersey'de kayıtlı Demokratların sayısının Cumhuriyetçilerden bir milyon daha fazla olduğunu ve yaklaşık 500 bin posta oy pusulasının talep edildiğini açıklamıştı.

New Jersey'deki eyalet yasalarına göre, seçimin yapıldığı 2 Kasım'a kadar mektupla gönderilecek oylar postaya verilebiliyor ve 8 Kasım'a kadar teslim alınması halinde sayıma dahil ediliyor.

Murphy'nin Kasım'a kadar üstünlüğünü koruması durumunda 1977'den bu yana New Jersey'de bir Demokrat vali ilk defa ikinci dönem için seçilmiş olacak.

Taraflardan birinin yeniden sayım istemesi durumunda ise seçimden en geç 17 gün sonra New Jersey Yüksek Mahkemesine başvuru yapması gerekiyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Jersey, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Jersey'deki seçimlerde yeni valiyi posta oyları belirleyebilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Virajı alamayan tır alev topuna döndü! Sülfürik asit yüklü tanker devrilip tarım arazisine aktı 01:23 Virajı alamayan tır alev topuna döndü! Sülfürik asit yüklü tanker devrilip tarım arazisine aktı Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu 01:03 Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi 00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi
Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu 00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı 23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü 21:51 Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı 21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi

Son Dakika Haberleri
01:23 4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları
01:22 Virajı alamayan tır alev topuna döndü! Sülfürik asit yüklü tanker devrilip tarım arazisine aktı
01:05 Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti
01:03 Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu
01:01 Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim
00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi
00:16 TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi
00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu
00:03 Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor
23:34 Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı
4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları 4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları         
01:24
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim         
01:01
TBMM'de TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi         
00:17
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor         
23:56
Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor         
22:44
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 01:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: New Jersey'deki seçimlerde yeni valiyi posta oyları belirleyebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement