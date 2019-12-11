New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü - Son Dakika Dünya

New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü

6 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City kentinde yaşanan silahlı çatışmalarda, biri polis altı kişi öldü.

New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City kentinde yaşanan silahlı çatışmalarda, biri polis altı kişi öldü.

İki silahlı saldırganın kendilerini bir dükkana kapatıp, barikat kurmalarıyla çıkan çatışmayla sonuçlanan olayda iki polis de yaralandı.

Çevredeki okullar ve işletmeler geçici olarak kapatıldı.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer bir terör saldırısı olmadığına inandıklarını söylüyor.

Ölen polis memurlarından birinin 39 yaşındaki Joseph Seals olduğu, ruhsatsız silahlara el konulmasını öngören eyalet çapındaki programın bir parçası olduğu kaydedildi.

Jersey City Emniyet Müdürü Mike Kelly, Seals'in "silahların sokaklardan toplanmasında önde gelen bir polis memuru olduğunu" söyledi.





Kelly, çatışmaların bir mezarlıkta başladığını söylerken, ABD medyası polis ve şüpheliler arasındaki tartışmanın bir cinayet soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. Ancak bu bilgi yetkili makamlarca doğrulanmadı.

Kelly, polise derhal "yüksek kalibreli bir tüfekle ateş altına alındığını ve Seals'in adı açıklanmayan iki zanlıya yaklaştığı sırada öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.

İkilinin, bir minibüsle kaçıp bir koşer süpermarkete sığındıkları, burada dört saat polis ve federal yetkililerle çatışan zanlıların yüzlerce el ateş ettiği kaydedildi.

Polis, ikilinin öldürülmeden önce dükkandaki üç kişiyi öldürdüğüne inanıyor. Dükkandan sağ kurtulan bir kişi de tedavi altına alındı.





Kelly ayrıca, şüphelilerin kullandığı minibüste bir "yanıcı cihaz" bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Eyalet Valisi Phil Murphy de "Bildiklerimize sayanarak söylüyoruz. Kamu güvenliğine yönelik bugünkü olayla bağlantılı bir tehdit yok. Jersey City ve tüm New Jersey eyaleti için inanılmaz derecede zor bir gün oldu." dedi.

New Jersey, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı
Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede

Son Dakika Haberleri
19:46 Kalın: "(F35 projesi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç... - Son Dakika
19:40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti)... - Son Dakika
19:35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile... - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile... - Son Dakika
19:28 İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]