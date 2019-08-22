Son Dakika Haberleri: New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti.
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New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti.

1 saat önce

New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti (2)

New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti (2)

Kuran-ı Kerim, New Jersey, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
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