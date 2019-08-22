New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti.
1 saat önce
New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti (2)
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
New Jersey'e ikinci Müslüman emniyet müdürü... Filistin kökenli müdür Kuran üzerine yemin etti (2)
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