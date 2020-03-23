New Jersey Paterson'daki Türk camisinde Kovid-19 endişesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel New Jersey Paterson'daki Türk camisinde Kovid-19 endişesi - Son Dakika

New Jersey Paterson'daki Türk camisinde Kovid-19 endişesi

6 saat önce

NEW ABD'de Türklerin en fazla yaşadığı bölge olan New Jersey Paterson'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişinin, geçen haftalarda bir cenaze törenine katıldığının ortaya çıkması bölgede endişeye neden oldu.

New Jersey Paterson'daki Türk camisinde Kovid-19 endişesi, System.String[]

NEW ABD'de Türklerin en fazla yaşadığı bölge olan New Jersey Paterson'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişinin, geçen haftalarda bir cenaze törenine katıldığının ortaya çıkması bölgede endişeye neden oldu.

Paterson Belediyesi Sağlık Hizmetleri bölümünden "acil" koduyla yapılan uyarıda, Diyanet'e bağlı Paterson Ulu Cami'de 12 Mart'ta düzenlenen cenaze törenine katılan bir kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

Uyarıda, kimliği açıklanmayan kişiyle aynı törene katılanların acilen yerel sağlık departmanıyla temas kurmaları istendi.

AA muhabirinin ulaştığı cami cemaatinden Murat Bayçora, cenazeye katılanların uyarıdan sonra tedirgin olduğunu söyledi.

Bayçora, hasta hakları kapsamında söz konusu kişinin kimliğinin açıklanmadığını kaydederek, "Eğer o kişi hakkında bilgi verseler, kim tanıyor, kim kendisi ile cenazede temas etti, daha net anlaşılırdı." dedi.

Cenazeye yaklaşık 200 kişinin katıldığının tahmin edildiğini belirten Bayçora, "Bu hastalık utanılacak bir şey değil. Eğer hasta kendi ismini gizlemeyi tercih etmek yerine açıklasa, herkes kendini ona göre yoklar, toplum sağlığı için daha yerinde olurdu." ifadelerini kullandı.

Bayçora, cenazeye kendi çevresinden de katılanlar olduğunu, herkesin endişeyle beklediğini kaydetti.

Kovid-19 salgını verilerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin en son rakamlarına göre, New Jersey 2 bin 844 vaka ile New York'tan sonra ABD'de en fazla vaka görülen ikinci, 90 ölü ile de New York ve Washington'dan sonra en çok ölüm kaydedilen üçüncü eyalet konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:22 Kaynak: AA

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