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New Jersey Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçiler az farkla yarışı önde götürüyor - Son Dakika

New Jersey Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçiler az farkla yarışı önde götürüyor

03.11.2021 10:01
New Jersey Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçiler az farkla yarışı önde götürüyor

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde dün yapılan Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli az farkla Demokrat Phill Murphy'nin önünde yer alıyor.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde dün yapılan Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli az farkla Demokrat Phill Murphy'nin önünde yer alıyor.

Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçimlerinde yaklaşık 16 puan farkla kazandığı New Jersey eyaletinde, Valilik yarışında eski Eyalet Meclisi üyesi Cumhuriyetçi aday Ciattarelli yüzde birin altına bir farkla zafere daha yakın durumda.

Associated Press'in paylaştığı son duruma göre, Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli, yüzde 49,66 oyla yüzde 49,59 oy alan Demokrat rakibi New Jersey'in mevcut Valisi Phill Murphy'yi geride bıraktı.

Monmouth Üniversitesi tarafından geçen hafta paylaşılan anket sonucuna göre, New Jersey'in 64 yaşındaki Demokrat Valisi Murphy'nin, Cumhuriyetçi rakibi Ciattarelli'nin 11 puan kadar önünde olduğu belirtilmişti.

Diğer 3 adayın toplam oylarının yüzde birin altında kaldığı eyaletteki Valilik yarış henüz tamamlanmazken sandıkların yüzde 87'si açılmış durumda.

Jack Ciattarelli kimdir?

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı eyaletlerden olan New Jersey'de yapılan Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi vali adayı olan 12 Aralık 1961 doğumlu Jack M. Ciattarelli, Amerikalı bir politikacı ve iş adamı.

Ciattarelli, aday olduğu New Jersey'de 2011'den 2018'e kadar 16. yasama bölgesini temsilen Eyalet Genel Meclis Üyesi olarak 7 yıl görev yaptı.

2017'deki Valilik ön yarışını ikinci sırada tamamlayan Ciattarelli, 8 Haziran 2021'de New Jersey'in Cumhuriyetçi vali adayı olmaya hak kazandı ve Murphy'ye göre mevcut durumda zafere bir adım daha yakın.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Associated Press, New Jersey, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Jersey Valilik seçimlerinde Cumhuriyetçiler az farkla yarışı önde götürüyor - Son Dakika


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