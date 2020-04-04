New Jerseyliler kahve için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu - NEW - Son Dakika

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yerlerden olan New Jersey eyaletinde, lokanta ve kafelerin kapanması sonrası sadece araçlara hizmet verilmeye başlandı. Kahve içmek isteyen New Jerseyliler araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

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