New Jerseyliler kahve için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu - NEW - Son Dakika

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New Jerseyliler kahve için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu - NEW
6 saat önce
ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yerlerden olan New Jersey eyaletinde, lokanta ve kafelerin kapanması sonrası sadece araçlara hizmet verilmeye başlandı.
ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yerlerden olan New Jersey eyaletinde, lokanta ve kafelerin kapanması sonrası sadece araçlara hizmet verilmeye başlandı. Kahve içmek isteyen New Jerseyliler araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:02 Kaynak: AA
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