Son Dakika Haberleri: "New Life" Avrupa Birliği Projesi tamamlandı
Son Dakika Güncel 'New Life' Avrupa Birliği Projesi tamamlandı - Son Dakika

"New Life" Avrupa Birliği Projesi tamamlandı

6 saat önce

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen New Life isimli Avrupa Birliği Projesinin kapanış toplantısı Portekiz, Malta ve Yunanistan'dan gelen proje ortaklarının katılımlarıyla Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda yapıldı.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen New Life isimli Avrupa Birliği Projesinin kapanış toplantısı Portekiz, Malta ve Yunanistan'dan gelen proje ortaklarının katılımlarıyla Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda yapıldı.


Toplantıda, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimi tarafından 2 yıl süren projenin hedeflerinin dil öğretimi ve öğreniminde kaliteli bir uzaktan eğitim programını geliştirmek ve sağlamak olduğu belirtilerek şöyle denildi:


"Yetişkin mültecilerin eğitimi ile ilgili mevcut durum raporu hazırlandı. E-öğrenme ve diğer BİT uygulamaları için bir e-platform tasarlandı ve bu E-platforma ulaşmak için akıllı telefonlar veya tabletler için m-öğrenme uygulaması gerçekleştirildi. Android tabanlı m-öğrenme uygulamasının yardımı ile yeni Platformu test etmek için E-öğrenme kursu hazırlandı."


Toplantıda ayrıca Portekiz, Malta, Yunanistan'dan gelen proje ortakları ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ç.Ü. MYO yetkilileri 2 yıldan beri devam eden ve başarıyla tamamlanan proje uygulamalarını anlattılar.


Toplantıya Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Portekiz, Malta, Yunanistan'dan gelen proje ortakları katıldı. - ADANA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "New Life" Avrupa Birliği Projesi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]