New Mexico sokakları ışık festivali ile renklendirdi - Son Dakika
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New Mexico sokakları ışık festivali ile renklendirdi

6 saat önce

ABD, New Mexico eyaletinde her yeni yıl tatilinde düzenlenen River of Lights festivali ile renklendi.

New Mexico sokakları ışık festivali ile renklendirdi, System.String[]

ABD, New Mexico eyaletinde her yeni yıl tatilinde düzenlenen River of Lights festivali ile renklendi.


ABD'nin New Mexico eyaletinde Albuquerque BioPark Botanik Bahçesi, her yeni yılda olduğu gibi bu yıl da River of Lights isimli ışıklı gösteriye ev sahipliği yaptı. Her yıl Aralık ayında düzenlenen etkinlik, 1997 kışından bu yana içinde hayvanat bahçesi, akvaryum, botanik bahçesi ve sahili bulunan parkın gelirini arttırmak amacıyla düzenleniyor.


Neredeyse 600 farklı şeklin ışıklı versiyonlarının bulunduğu parkın yetkilileri, yıl boyunca bir sonraki etkinlikte sergilenecek figürlerin hazırlığını yaparken, önceki etkinliklerden kalan figürlerin de bakımını yapıyor. Serginin favorilerinden biri olan 19 metrelik "One-Ton" isimli dinozorun inşası 600 saat sürerken yapımında 1219 metrelik ışık kullanıldı.


River of Lights Albuquerque kentinin en sevilen tatil aktivitelerinden biri olarak büyük oranda katılım gerçekleştirerek Park'ın gelirinin artmasına büyük katkı sağlıyor. - NEW MEXICO

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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