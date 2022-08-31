New York Belediye Başkanı, silah satışlarında kredi kartı firmalarının rolüne dikkati çekti - Son Dakika
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New York Belediye Başkanı, silah satışlarında kredi kartı firmalarının rolüne dikkati çekti

31.08.2022 01:38
New York Belediye Başkanı, silah satışlarında kredi kartı firmalarının rolüne dikkati çekti

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, silah satışının hızla yayılmasını önlemek için ekibiyle yaptığı çalışmaları basınla paylaşırken, silah satışında takip mekanizmasını çalıştırmayan kredi kartı şirketlerine dikkati çekti.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, silah satışının hızla yayılmasını önlemek için ekibiyle yaptığı çalışmaları basınla paylaşırken, silah satışında takip mekanizmasını çalıştırmayan kredi kartı şirketlerine dikkati çekti.

Adams, New York Başsavcısı Letitia James ve Emeklilik Mütevelli Heyeti yetkilileriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, kredi kartı şirketleri American Express, Mastercard ve Visa yöneticilerinden silah mağazalarındaki satışlarda, takibi kolaylaştıracak Satıcı Kategori Kodu (MCC) uygulamasına destek vermelerini istedi.

Adams, "Birisi gübre satın alsa bu kod uygulamasını yapıyoruz diğer birçok ürünü satın aldığınızda da bu özel kodu uygulamasına sahibiz. Peki silah satın aldığınızda neden bu kodu alamıyoruz? Bu gerçek bir sorun." şeklinde konuştu.

Daha önce New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) 20 yıl görev yapan Belediye Başkanı, "Ülkemizde her gün 316 kişi silahla vuruluyor ve bunlardan 106'sı hayatını kaybediyor. Bunlar astronomik rakamlar." diye ekledi.

New York Başsavcısı Letitia James de kredi kartı şirketlerini silah alımlarını kategorize etmek ve şüpheli faaliyetleri kolluk kuvvetlerine bildirmek için üzerlerine düşeni yapmaya çağırdı.

James, "Neredeyse her satın alma için kod kategorileri var ancak milyarlarca dolarlık silah endüstrisi için hiçbiri yok. Bu değişiklikler hayat kurtarabilir ve silahlı şiddetle mücadele etmemize yardımcı olabilir." dedi.

Ayrıca, söz konusu kredi kartı firmalarının fonlarında 10 milyonlarca dolar hissesi bulunan New York merkezli 3 ayrı emeklilik vakfının temsilcileri de Belediyenin çağrısına destek vererek American Express, Mastercard ve Visa yöneticilerini bu konuda sorumluluk almaya davet etti.

Kredi kartı firmalarına daha önce mektup gönderilmişti

New York Belediye Meclisi üyeleri daha önce kredi kartı kuruluşlarına silah satan mağazalar için de MCC kodu uygulamaları için bir mektup göndermiş ancak bu teklifleri olumlu karşılanmamıştı.

Mektupta, silah mağazalarının, özellikle büyük miktarda ateşli silah veya mühimmat alımları için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen 4 basamaklı MCC kodu uygulamasına geçmeleri durumunda, büyük saldırı ve katliam planlayan şüphelilerin takibinin kolaylaşacağı ve güvenlik kuruluşlarının rapor takibi yapabileceği belirtilmişti.

New York Valisi Kathy Hochul 3 Haziran'da, eyalet genelinde artan silahlı saldırıları azaltmak amacıyla, yarı otomatik silah alma yaşını 18'den 21'e yükselten karara imza atmıştı.

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Kaynak: AA

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