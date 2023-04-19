New York'ta otopark çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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New York'ta otopark çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

19.04.2023 01:15
New York'ta otopark çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

NEW New York'un Manhattan bölgesinde çöken kapalı otoparkta 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

NEW New York'un Manhattan bölgesinde çöken kapalı otoparkta 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın güney bölgesinde, bir otopark kısmen çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İtfaiye yetkilileri, binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökme esnasında binanın enkazından parçaların göğe doğru yükseldiği ve insanların çığlık attığı tespit edildi.

Yakın bölgede bulunan Pace Üniversitesi, olay nedeniyle dersleri iptal ettiğini, can güvenliği için öğrencilerin bölgeden uzak durması gerektiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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Manhattan, New York, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta otopark çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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