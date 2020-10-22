New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenörlük için Stan Van Gundy ile anlaşma sağlandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Pelicans'ın başantrenörlük görevine 61 yaşındaki ABD'li Stan Van Gundy'yi getirdiği duyuruldu.

Van Gundy, NBA'de daha önce Miami Heat, Orlando Magic ve Detroit Pistons'ı çalıştırmıştı.

Son 5 sezondur Alvin Gentry başantrenörlüğünde mücadele eden Pelicans, bir kez play-off'lara kalmıştı.