New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu - Son Dakika

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New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
1 saat önce
Okuldan görüntü Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Okuldan görüntü
Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu. New York Valiliği bölgede Korona virüs salgını ile mücadele için özel "Toplanma alanı" oluştururken bölgeye askeri birlik gönderildi.
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