Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown'da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

Kaynak: AA

New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Selman Rüşdi'ye saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.