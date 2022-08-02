UAEA Başkanı, nükleer silahsızlanmayla ilgili "anlayış ve iş birliğinin" önemini vurguladı

NEW Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumunun görev alanının işleyişi bağlamında, Ukrayna'nın güneydoğusundaki nükleer santralde inceleme yapmanın zorluklarına değinerek, ülkelerin "anlayış ve işbirliğinin" önemine vurgu yaptı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması konusundaki toplantılar için bulunan Grossi, basın toplantısında, Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne incelemeye gitmenin "bir dizi aktörün anlayışını ve iş birliğini gerektirdiğini" söyledi.

Grossi, "Teknik bir görev tanımım var. Tesisin güvenliğini sağlamak. Teknik görevimi yerine getirirken herkesle ve özellikle mekanın kontrolünde olanlarla iletişimde olmam gerekiyor." diyerek, söz konusu tesisisin savaş alanında olması nedeniyle BM'nin yardımının önemine işaret etti.

Bölgedeki durumun çok kırılgan olduğuna dikkati çeken UAEA Başkanı, "Nükleer güvenliğin her ilkesi şu veya bu şekilde ihlal edilmiştir ve bunun devam etmesine izin veremeyiz. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğim ve herkesin iş birliğini ve anlayışını aramaya devam edeceğim." dedi.

İran'ın nükleer çalışmalarının hızlandığına dikkat çekti

İran'ın nükleer çalışmalarının 2015'tekinden çok farklı bir yere geldiği tespitinde bulunan UAEA Başkanı Rafael Grossi, "Sanırım herkes İran'ın nükleer programının çok hızlı ilerlediğini biliyor. Orada daha fazla tesis, yeni teknolojiler ve dikkate alınması gereken bir dizi yeni faktör var." ifadesine yer verdi.

Grossi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönmesi durumunda İran'ın nükleer çalışmalarını yeniden kontrol altına almanın imkansız olmadığını, ancak "çok fazla ve farklı nitelikte çalışma" gerektireceğini vurguladı.

UAEA Başkanı, hazirandan bu yana İran'ın nükleer tesislerindeki 27 kamerayı kapatması nedeniyle buralardaki takip kabiliyetlerinin önemli ölçüde zarar gördüğünü belirtti.

Grossi, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) dahil edilmesinin gerekip gerekmediği sorusuna, "Sorunun farkındayım. Bu, çok iyi bildiğiniz gibi uluslararası gündemde uzun süredir var olan bir konu. Öyle ki Orta Doğu bölgesinde nükleer silahlardan arınmış bir bölge kurmanın ya da varmanın yolları ve araçları konusunda artık her yıl üzerinde anlaşmaya varılan ve gerçekleştirilen yıllık konferanslar açısından bir süreç var." yanıtını verdi.