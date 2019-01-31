Son Dakika Haberleri: New Well Marka Makyaj Ürünleri N11.com'da

New Well Marka Makyaj Ürünleri N11.com'da

2 saat önce

n11.com'un kozmetik kategorisi yerli makyaj markası New Well'in makyaj ürünlerini vitrinine taşıyor.

New Well Marka Makyaj Ürünleri N11.com'da, System.String[]
n11.com'un kozmetik kategorisi yerli makyaj markası New Well'in makyaj ürünlerini vitrinine taşıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformları arasında sadece n11.com'da mağazası açılan New Well markasının makyaj malzemeleri makyajseverleri bekliyor.

New Well Derma Cover fondöten kusursuz bir cilt için kadınların tercihi olurken, farklı renk ve tonlarda New Well Handmade allıklar yanaklarına ışıltı ve pembelik katmak isteyenler için n11.com'da satışa sunuluyor.

Mat ve likit rujlarıyla uzun süre kalıcılığı vaat eden dudak ürünleri ile gözleri daha çekici kılan far, maskara ve dipliner ürünleri n11.com'un kozmetik kategorisinde makyaj tutkunlarını bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:06 Kaynak: AA

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