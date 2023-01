New World 2021'in En Popüler Steam Oyunu Oldu

New World oyun sunucuları ile ilgili büyük sorunlara rağmen çıkışından 1 gün sonra 2021 Steam En Çok Oynananlar listesinin zirvesine oturdu.

Amazon Games'in yapımcılığını üstlendiği yeni MMORPG oyunu New World, resmi çıkışından 1 gün sonra büyük sunucu sıkıntıları ve oyunu satın alan büyük bir kesimin bu sıkıntılar yüzünden oyuna girememesine rağmen 2021 Steam En Çok Oynanlar listesinin başında duruyor.

New World yapımcıları ise Twitter üzerinden beklentilerini aşan oyuncu sayısı için teşekkürlerini sundu ve sunucularla ilgili olan sıkıntılar üzerinde ilgilenildiğini paylaştı. An itibariyle oyun için daha fazla sunucunun aktifleştirilmesi için uğraşan Amazon Games, oyuncuların gösterdiği sabrın karşılığının mutlaka olacağını da açıkladı.

Twitter üzerinden yapılan post ise şu şekilde:

"İnanılmaz bir 24 saat geçirdik ve şimdiye kadar olan desteğiniz muhteşem. Oyuncularımızın sunucularla ilgili sıkıntılar yaşadığının ve gereğinden çok daha uzun sunucu sıralarına maruz kaldığının farkındayız ve bu sıkıntıları çözmek için ekibimiz sıkı bir şekilde çalışıyor. Şuanda 1 numaralı önceliğimiz oyunu oynamak isteyen herkesin sağlıklı bir şekilde oyuna girmesi ve bu sıkıntıların oyunun uzun süreli hayatında bir daha karşılaşılmayacak olması."

Listenin zirvesinin bir önceki sahibi olan Valheim'ın oyuncu rekorunu 1 günde 200.000 kişiyle geçmiş olan New World, aynı zamanda Twitch'te de inanılmaz seyirci sayılarına ulaştı. An itibariyle yaklaşık 700.000 kişinin oyunu oynadığı ve 600.000 kişinin Twitch üzerinden yayınını izlediği biliniyor.

Spider-Man 2 "Daha Karanlık" Bir Oyun Olacak

Yayını izleyen kesimin çoğunun oyuna giremeyen, oyuna girmek için sıra bekleyen, ya da doğrulanmış içerik üreticilerinin yayınlarından oyun içi öğeler almak isteyen oyuncular olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu doğru olsa bile çıkışının üstünden daha 1 hafta bile geçmeden bu sayılara ulaşmak oyunun büyük bir başarı elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Oyuncuların sosyal medya üzerinden sunuculara olan tepkisi ise inanılmaz büyük bir hal almış durumda. Oyuna girme sırası bekledikçe yükselenler, sırada yükselirken sunucu hatasından dolayı saatlerce bekleyen insanların sıradan atılması gibi sıkıntılar oyuncuların tepkilerinin daha da büyümesine neden oldu. Bakalım New World oyuncuların uzun zamandır beklediği MMORPG standardına ne kadar ulaşabilecek.

The post New World 2021'in En Popüler Steam Oyunu Oldu appeared first on SaveButonu.