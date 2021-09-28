New World Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Yarım Milyonu Geçti - Son Dakika
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New World Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Yarım Milyonu Geçti

28.09.2021 19:14
New World Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Yarım Milyonu Geçti

Amazon'un erişime açtığı yeni MMORPG New World, eş zamanlı oyuncu sayısında yarım milyon barajını geçti. Oyunun sunucuları bugün açıldı.

New World Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Yarım Milyonu Geçti

Amazon'un erişime açtığı yeni MMORPG New World oyuncu sayısı yarım milyonu geçti. Sunucuları açılan oyun Steam'de 500,000 kişi tarafından oynanıyor.

Oldukça sancılı bir geliştirme süreci geçiren New World nihayet beta sürecinden çıktı ve resmi olarak erişime açıldı. 28 Eylül'de kapılarını dünyanın dört bir yanındaki oyunculara açan MMORPG, Steam üzerinde eş zamanlı olarak yüz binlerce oyuncu tarafından oynandı. SteamDB tarafından sağlanan verilere göre 530 bin oyuncu şu anda Aeternum'da maceralara atılıyor.

Steam'de 109 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulan yapım, oyuncuları Aeternum adındaki yeni ve gizemlerle dolu diyara davet ediyor.

"New World Başarılı Olmak Zorunda"

Amazon Games'in yardımcı başkanı ise şirketin önceki oyun projeleri hakkında konuştu. New World'un başarılı olmak zorunda olduğunu belirten Christoph Hartmann, yeni MMORPG'ye oldukça güvendiklerini de ekledi. İlk günün istatistiklerine ve geride kalan beta sürecine bakıldığında oyunun hedeflenen başarıya yakın olduğu söylenebilir.

Amazon'un önceki yapımı ise çevrimiçi shooter türündeki Crucible olmuş fakat şirket "oyunun sağlıklı bir geleceği olamayacağı" sebebiyle projenin fişini çekmişti. Tüm kaynaklarını daha sonra yeni MMO için ayıran Amazon Games bu sefer sağlam bir adım atmış gibi duruyor. Yapım beta sürecinde olumlu geri dönüşler aldı ve birçok kez ertelenmesine rağmen kitlenin heyecanını büyük oranda korudu.

Oyun halihazırda hem Steam hem de Amazon'un resmi internet sitesi üzerinden iki farklı sürümüyle satışa sunuluyor. Standard ve Deluxe sürümlerini Amazon'dan satın alanlar ise Steam aktivasyon kodu almış oluyor. Oyunun Türkiye'deki MMORPG severler tarafından rağbet gördüğünü de söyleyebiliriz. Fakat New World oyuncu sayısı konusunda umut vadetse de bu durumun genelde her yeni MMO'nun başına geldiğini söyleyebiliriz. Oyunun bu sayıyı olabildiğince koruması ve geliştiricinin MMO'yu sürekli taze tutması gerekiyor.

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Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar New World Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Yarım Milyonu Geçti - Son Dakika

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