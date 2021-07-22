New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı! - Son Dakika

New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı!

New World\'ün kapalı beta sürümü Steam\'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı!
Son Güncelleme: 26.07.2021 10:26

Amazon Games tarafından 31 Ağustos 2021'de piyasaya sürülecek olan, çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık olarak 190 bin oyuncu tarafından oynandı!

Amazon Games tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu rol yapma oyunu New World, kapalı beta sürümüyle oyuncuların bir hayli ilgisini çekmeyi başardı. MMORPG severlerin mutlaka denemek istediği New World, rol yapma türündeki oyun açığını giderecek gibi görünüyor. Temmuz ayında çıkan Crowfall ve Swords of Legends Online'a göre çok daha büyük beklentilerle geliyor.

Steam tarafından paylaşılan verilere göre New World anlık 190 bin oyuncu sayısı ile GTA V ve Apex Legends'ın hemen arkasında bulunuyor. Steam'deki en popüler rol yapma oyunu olmasının yanı sıra Twitch'te en çok izlenen oyunların ilk üç sırasında yer alıyor.

New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı!

2 Ağustos Pazartesi gününe kadar sürecek kapalı beta döneminin ardından alınan geri dönüşler doğrultusunda ihtiyaç görülen yerlerde iyileştirmeler yapılacak. 31 Ağustos tarihinde tam sürümü piyasaya sürülecek oyunu Steam mağazası üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. 109 TL fiyatla satışa sunulan oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

NEW WORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7-2600K/ AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 390X or better
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
    Kaynak: Playerbros

    Münir Karaloğlu, oyunlar, Amazon, Steam, Gamegar, Son Dakika

    Son Dakika Gamegar New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı! - Son Dakika


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    SON DAKİKA: New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı! - Son Dakika
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