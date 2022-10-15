Analiz: ABD'de Gelecek Yıl Çok Daha Fazla İş Kaybı Bekleniyor - Son Dakika
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Analiz: ABD'de Gelecek Yıl Çok Daha Fazla İş Kaybı Bekleniyor

15.10.2022 16:54
Analiz: ABD'de Gelecek Yıl Çok Daha Fazla İş Kaybı Bekleniyor

NEW YORK, 14 Ekim (Xinhua) -- CNN'in Bank of America'nın bir analizine dayanarak verdiği haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam artış hızının, bu yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık olarak yarıya yarıya düşmesi bekleniyor.

NEW YORK, 14 Ekim (Xinhua) -- CNN'in Bank of America'nın bir analizine dayanarak verdiği haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam artış hızının, bu yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık olarak yarıya yarıya düşmesi bekleniyor.

Bu hafta yayınlanan analizde, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını en azından son 40 yılın en yüksek hızında artırarak enflasyonla mücadelesine devam ederken, istihdam piyasasının artan bir baskıyla karşı karşıya kalacağı ve Eylül ayında gösterilen şaşırtıcı derecede güçlü istihdam piyasasının gelecek yıla kadar dayanamayacağı belirtildi.

Tarım dışı istihdamın gelecek yılın başlarında düşmeye başlayacağını ve bunun ilk çeyrekte ayda yaklaşık 175.000 iş kaybı olarak ortaya çıkabileceğini belirten banka, bu tür iş kayıplarının 2023'ün büyük bölümünde devam edeceğini öne sürdü.

Bank of America'da ABD ekonomisi Başkanı Michael Gapen CNN'e bir telefon görüşmesinde, "Enflasyonu düşürmek için işgücü piyasalarındaki bir miktar zayıflığı kabul edecekler" dedi.

Gapen, işsizlik oranının gelecek yıl yaklaşık yüzde 5 veya yüzde 5,5'e çıkmasını bekliyor.

CNN haberinde Gapen'in, "Önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacak bir resesyon bekliyoruz" sözlerine de yer verdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Analiz: ABD'de Gelecek Yıl Çok Daha Fazla İş Kaybı Bekleniyor - Son Dakika

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