Wsj: ABD Yönetimi Yakında Kovid-19 Aşıları İçin Ödeme Yapmayı Bırakacak - Son Dakika
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Wsj: ABD Yönetimi Yakında Kovid-19 Aşıları İçin Ödeme Yapmayı Bırakacak

20.08.2022 19:07
Wsj: ABD Yönetimi Yakında Kovid-19 Aşıları İçin Ödeme Yapmayı Bırakacak

NEW YORK, 20 Ağustos (Xinhua) -- Wall Street Journal gazetesinde Perşembe günü yer alan habere göre, Joe Biden yönetimi, Kovid-19 aşıları, testleri ve tedavileri için ödeme yükünü yavaş yavaş Amerikan vatandaşlarına yüklemeye hazırlanıyor.

NEW YORK, 20 Ağustos (Xinhua) -- Wall Street Journal gazetesinde Perşembe günü yer alan habere göre, Joe Biden yönetimi, Kovid-19 aşıları, testleri ve tedavileri için ödeme yükünü yavaş yavaş Amerikan vatandaşlarına yüklemeye hazırlanıyor. Üç yıldır masrafları federal hükümet karşılıyordu. Haberde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu ay içinde Kovid-19 aşıları, antiviral tedaviler ve testler için sigorta şirketleri ile hastaların ödeme yapmasının önünü açmak amacıyla bir toplantı düzenleyeceği belirtildi. Sağlık sektörünün farklı birimlerinden paydaşlar bu planlama toplantısına katılacak. Toplantıda eczane zincirlerinden, eyalet sağlık departmanlarından ve ilaç üreticilerinden temsilciler, hükümet kapsamından çıktıktan sonra sektör düzenlemeleriyle birlikte sigorta kapsamı ve geri ödemenin nasıl işleyeceğini belirlemeye çalışacak. Aşı ve ilaçların ticarileşme sürecinin tamamlanmasının aylar sürmesi bekleniyor ve üstesinden gelinmesi gereken en büyük zorluk, sağlık sigortası olmayan 30 milyon Amerikalının aşı ve tedavilere erişiminin nasıl sağlanacağı konusu olacak. Mevcut modelin değiştirilmesinin aşı ve antiviral tedaviler üreten şirketler için milyarlarca dolar ek kar anlamına gelebileceği de belirtiliyor çünkü ticari fiyatlar muhtemelen federal hükümetin ödediğinden daha yüksek olacak.

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Kaynak: Xinhua

Wall Street, Joe Biden, Sigorta, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wsj: ABD Yönetimi Yakında Kovid-19 Aşıları İçin Ödeme Yapmayı Bırakacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wsj: ABD Yönetimi Yakında Kovid-19 Aşıları İçin Ödeme Yapmayı Bırakacak - Son Dakika
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