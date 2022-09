Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Görüştü

NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü New York'ta ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile biraraya geldi. Wang, yaklaşan 100. doğum günü için tebrik ettiği Kissinger'ı, Çin-ABD ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesine tarihi katkılar sağlayan, Çin halkının eski ve iyi bir dostu olarak nitelendirdi. Sözcü, Çin tarafının, Kissinger'ın ülkesine her zaman dostça davrandığı ve Çin-ABD ilişkilerine güvendiği gerçeğini takdir ettiğini vurguladı. Wang, Kissinger'in benzersiz ve önemli bir rol oynayarak ikili ilişkilerin en kısa sürede yoluna girmesine yardımcı olmaya devam etmesini umduğunu dile getirdi. Bu yılın, ABD'nin eski Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ve Shanghai Bildirisi'nin yayınlanmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin ve ABD'nin iki ülke arasında 50 yıllık etkileşime yol açan deneyimi içtenlikle kavraması gerektiğini ifade etti. Çin'in ABD'ye yönelik politikasının süreklilik ve istikrar içerdiğini vurgulayan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin ve ABD arasında içinde karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğinin bulunduğu üç ilkeyi ortaya koyduğunu kaydetti. Wang, bunların yalnızca ikili ilişkilerde 50 yıllık deneyimin birikimi değil, bir sonraki kalkınma adımında birlikte izlenmesi gereken temel ilkeler olduğunun altını çizdi.

Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Çin ile yeni bir Soğuk Savaş istemediği, Çin'in sistemini değiştirmeyi amaçlamadığını, ittifakların yeniden canlandırılmasının Çin'i hedeflemediği, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediği ve Çin ile çatışma yaşamaya niyeti olmadığı yönündeki taahhütler verdiğini belirtti. Wang, ancak ABD'nin izlediği politikaların söz konusu taahhütlere aykırı olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı, ABD'nin, hakkındaki yanlış algıdan dolayı Çin'i başlıca rakibi ve uzun vadeli bir sorun olarak görmekte ısrar ettiğini belirtirken, bazı insanların ise Çin ile ABD arasındaki işbirliğinin başarısını, ne tarihe ne de kendilerine saygı duymayacak şekilde başarısızlık olarak nitelendirdiğini söyledi. Wang, Kissinger'ın bir keresinde Çin-ABD ilişkilerinin zaten "Soğuk Savaş'ın eşiğinde" olduğu konusunda uyardığını belirtti.

Çin ve ABD arasında "yeni bir Soğuk Savaş" patlak vermesinin yalnızca Çin ve ABD için değil, tüm dünya için de bir felaket olacağı uyarısında bulunan Wang, ABD tarafının mantıklı ve tatbiki bir Çin politikasına geri dönmesi, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiri doğrultusunda hareket etmesi ve ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması gerektiğine işaret etti. Şu anda en önemli önceliğin, Taiwan meselesinin doğru şekilde yönetilmesi olduğunu belirten Wang, aksi takdirde bunun Çin-ABD ilişkileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını vurguladı. Wang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyareti, ABD Senatosu'ndaki "2022 Taiwan Politika Yasası" ve Taiwan'ın savunmasını destekleme yönündeki açıklamaların, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye ciddi anlamda ihlal ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeline ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

Çin'in en büyük arzusunun, barışçıl şekilde yeniden birleşmek olduğunu, Çin halkının bunu başarmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Wang, "Taiwan bağımsızlığına" yönelik çabalar ne kadar yaygın olursa, Taiwan meselesinin barışçıl şekilde çözümlenebilmesi ihtimalinin de bir o kadar düşük olacağı konusunda uyardı. Wang, Çin halkının kararlılık ve azmini, "bir santim toprak kaybetmektense, bin asker kaybetmeyi yeğlerim" şeklindeki eski bir Çin sözünün, en iyi şekilde gösterdiğini belirtti. Bakan, Ayrılıkla Mücadele Yasası'nın ihlali durumunda, ülkesinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için yasalara uygun şekilde kararlı adımlar atacağını söyledi. Wang, Taiwan Boğazında barış ve istikrarı korumak için, ABD'nin tek Çin'in ilkesinin gerçek anlamına ciddi şekilde geri dönmesi ve "Taiwan bağımsızlığına" net şekilde karşı çıkıp onu engellemesi gerektiğini vurguladı. Kissinger ise o dönem Çinli liderlerle Shanghai Bildirisi'ni nasıl hazırladıklarını hatırlatırken, Taiwan meselesinin Çin için ne kadar önemli olduğunun tam olarak anlaşılması gerektiğini söyledi. Kissinger, ABD ve Çin'in çatışmaktan çok diyalogda bulunması ve barışçıl şekilde birlikte yaşamak için ikili ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.