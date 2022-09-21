Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı

21.09.2022 08:22
Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı

NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi, ABD-Çin İş Konseyi ve ABD Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya geldi.

NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi, ABD-Çin İş Konseyi ve ABD Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya geldi. Wang, Kovid-19 pandemisinin henüz sona ermediğine ve Ukrayna krizinin bir kez daha kızıştığına işaret ederek dünyanın şu anda barışın çok uzağında bulunduğunu söyledi. Birçok insanın, Çin-ABD ilişkilerinin halihazırda, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana en kötü durumda bulunduğunu düşünerek, Çin ve ABD'nin yeni bir Soğuk Savaş'a girmekte olduğu endişesi taşıdığını belirtti. Wang Çin-ABD ilişkilerinin geleceği hakkında kesinliklerde yaşanan mevcut düşüş ve belirsizliklerdeki artış karşısında Çin hakkında beş "kesinliği" şöyle açıkladı: Wang, ilk olarak, Çin'in kendi kalkınma olasılıklarının kesin olduğunu söyledi ve Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Ulusal Kongresi'nde ülkenin bir sonraki kalkınma yol haritasının ve hedeflerinin planlanarak belirleneceğini belirtti.

Çin ekonomisi yeterli ölçek ve dirence sahip olduğunu kaydeden Wang, Çin'in modernleşme çabasında 1,4 milyardan fazla insanın ortak refah için çaba sarf ettiğini ve bunun ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde ülkelere daha fazla pazar ve kalkınma fırsatı sunacağını söyledi. İkinci olarak Wang, Çin'in reform ve dışa açılmasının kesin olduğunu söyledi ve Çin'in reformlarını derinleştirmeye, dünyaya daha fazla açılmaya, daha fazla yüksek seviyede bir açıklık için yeni bir sistem kurmaya, açık bir dünya ekonomisi inşa etmeye ve ekonomik küreselleşmeye daha fazla destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Wang, üçüncü olarak, Çin'in ABD'ye yönelik politikasının kesin olduğunu söyledi. Çin ve ABD'nin kendi halkları tarafından seçilmiş farklı sistemlere sahip olduğuna işaret eden Wang, iki ülkenin ne birbirinin yerini alabileceğini ne de birbirini yenebileceğini belirtti. Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin ve ABD arasındaki üç prensibi karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği olarak sıraladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın defalarca ABD'nin Çin ile yeni bir Soğuk Savaş istemediğini, Çin'in sistemini değiştirmeyi amaçlamadığını, ittifakın yeniden canlandırılmasının Çin'i hedeflemediğini, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini ve Çin ile bir çatışma arama niyetinde olmadığını vurguladığını hatırlattı.

Wang burada kilit hususun ABD'nin erken bir tarihte akılcı ve uygulanabilir bir Çin politikasına geri dönmesi olduğunu ifade etti. Dördüncü olarak Wang, Çin'in iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye devam etme düşüncesinin kesin olduğunu söyledi ve Çin'in, Çin'deki ABD şirketlerinin gelişmesinden memnun olduğunu ve pazar odaklı, uluslararası hale gelmiş ve yasal temellere dayalı bir iş ortamı sağlamaya devam edeceğini belirtti. Wang, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin çıkarmadan ziyade ekleme yapması, birbirinin elini bırakmak yerine elbirliği yapması ve duvar örmek yerine duvarları yıkması gerektiğinin altını çizdi. İki tarafın endişeleri konusunda çatışmak yerine görüşmeler yapması, birbirini zorlamak yerine müzakere etmesi gerektiğini kaydeden Wang, ABD tarafının uluslararası hukuka uymayan tek taraflı yaptırımları durdurmasını ve Çin'i dışlayan küçük gruplar ve klikler oluşturmayı bırakmasını istedi. Wang, beşinci olarak da Çin'in ABD ile çok taraflı koordinasyon yürütme isteğinin kesin olduğunu ifade ederek, tarihin, Çin-ABD işbirliğinin her iki ülkeye ve dünyaya faydalı birçok önemli görevi başarabileceğini kanıtladığını ve kanıtlamaya devam edeceğini, bu nedenle iki tarafın da ikili ilişkilerin siyasi temelini el üstünde tutmaları ve özellikle tek-Çin ilkesine gönülden uymaları gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı - Son Dakika
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