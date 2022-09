Çin Dışişleri Bakanı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Bakanlar Toplantısına Başkanlık Etti

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na başkanlık yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de video aracılığıyla hitap ettiği toplantıya yaklaşık 40 yabancı bakan ile uluslararası kurum başkanı katıldı. Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ortaya koymasından bu yana 100'den fazla ülke ile aralarında BM'nin de bulunduğu birçok uluslararası kurumun inisiyatife desteğini dile getirdiğini ve 60'ın üzerinde ülkenin de GDI Dostlar Grubu'na katıldığını söyledi.

"Grup, dayanışma, işbirliği ve ortak kalkınma için önemli bir güç haline geldi" diyen Wang, GDI'nın aynı zamanda BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasına dair ortak müzakerelere yönelik etkili bir platform haline geldiğini de sözlerine ekledi. Wang, "Haziran ayında Küresel Kalkınma Üzerine Üst Düzey Diyalog'a başkanlık eden Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in GDI'yı uygulamak için aldığı 32 önemli önlemi duyurdu ve kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine yeniden getirmek ile 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak adına güçlü bir enerji sağlamak için diğer ülkelerin liderleriyle birlikte çalışarak güçlü bir ivme sağladı" dedi. Dışişleri Bakanı, Çin'in BM'nin kalkınma ajanslarıyla birlikte stratejik sinerjiyi güçlendirmeye ve 2030 Gündemi'nin uygulanmasında yedi adım daha atmak için Dostlar Grubu'ndaki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti. Detaylara bakıldığında, Çin ve Dostlar Grubu'ndaki diğer ülkeler GDI projeler havuzundaki ilk 50 projeyi açıklayacak. Bu projeler, yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği ve sanayileşmeyi, gıda üretiminin desteklenmesinde özel bir çalışmayı ileri taşımayı, Küresel Temiz Enerji İşbirliği Ortaklığı'nı desteklemeyi, "Akıllı Gümrükler, Akıllı Sınırlar, Akıllı Bağlantılılık" üzerine işbirliğini geliştirmeyi, küresel bir dijital eğitim ittifakı başlatmayı, Uluslararası Bambu ve Rattan Organizasyonu ile ortaklaşa şekilde Bambunun Plastiğin Yerine Getirilmesi İnisiyatifi'ni kurmayı ve Çin'in Kasım 2021'de fırlatılan SDGSAT-1 uydusundan elde edilen verileri dünya ile paylaşacağını duyurmasını içeriyor.

Wang, aynı zamanda uluslararası topluma da GDI'yı ileri taşımak için ortak çaba gösterme, bu bağlamda daha iyi işbirliği ve verimliliği destekleme, BM kalkınma sisteminin liderlik rolünü güçlendirmeyi de içeren üç maddelik öneriyi öne çıkarma, kapsamlı danışmayı, ortak katkı ve paylaşılan faydaları destekleme ve bilgelik ile gücü ortak havuzda toplama ile kapsayıcılık ve ortak gelişimin destekçiliğini yapma ve küresel kalkınma ortaklıklarını tekrar canlandırma çağrısı yaptı. "Çin, kalkınma fırsatlarını dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle paylaşmaya ve tüm insanlık için ortak ilerleme kaydetmeye devam edecek" diyen Wang, ülkenin GDI'nın uygulanmasını teşvik etmek ile insanlık için ortak geleceğe daha iyi bir topluluğu ortak şekilde inşa etmek adına diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte sağlam şekilde duracağını da sözlerine ekledi. Wang, Çin hükümeti adına küresel ekilebilir arazi ve orman verileri de dahil olmak üzere küresel sürdürülebilir kalkınma için BM'ye altı veri seti de sundu. Xi'nin vizyonundan övgüyle bahseden Guterres ve toplantının katılımcıları, Çin'in 32 pratik önlemini ve GDI projeleri havuzundaki ilk proje partisinin yayınlanmasını memnuniyetle karşıladı. Katılımcılar, uluslararası toplumun dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmesini, çok taraflılığı desteklemesini, kalkınmanın temel görevine odaklanmasını, ekonomik toparlanma ve kapsayıcı dönüşüm ile kalkınmayı gerçekleştirmesini, adil bir kalkınma ortamı yaratmasını ve gıda ile enerji güvenliğinin yanı sıra ilkim değişikliği gibi ortak zorluklarla daha iyi başa çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Toplantı sonrasında, tüm tarafların temsilcileri, GDI'yi desteklemenin yollarını ve ilkelerini daha da netleştirmek için basın açıklamaları da gerçekleştirdi.