Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın "Yeni Soğuk Savaş"A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın "Yeni Soğuk Savaş"A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı

22.09.2022 15:32
Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın "Yeni Soğuk Savaş"A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'a, Çin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yeni Soğuk Savaş"a karşı olduğu yönündeki açıklamasını...

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'a, Çin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yeni Soğuk Savaş"a karşı olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Wang söz konusu açıklamayı, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu sırasında Bonne'la gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı. Bonne, önceki gün BM Genel Kurulu'na hitap ederken Macron'un Ukrayna krizine ilişkin ifade ettiği görüşler hakkında Wang'a bilgi verdi. Bonne, Fransız tarafının Avrupa'da güvenlik ve istikrarın yanı sıra barışın sağlanmasına büyük önem verdiğini ve çatışmanın sona erdirilmesi ve uzlaşmanın teşvik edilmesine yönelik ortak çaba gösterirken iletişim ve koordinasyonu artırarak Çin'le üst düzey fikir alışverişlerini sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Çin tarafının, Macron tarafından Fransa'nın "yeni Soğuk Savaş", blok cepheleşmesi ve dünyada bölünmeye karşı çıktığının tekrar açık şekilde ifade edilmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Wang, Çin'in barışın sağlanmasına yönelik Fransa'nın sergilediği aktif çabaları desteklediğini söyledi. Wang, Çin'in tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet edilmesini savunduğunu belirtti. Çin ve Fransa'nın barışa bağlı olduğunu hatırlatan Wang, iki ülkenin, barış görüşmeleri yoluyla en kısa sürede bir ateşkesin sağlanması ve savaşın sonlandırılması beklentisini paylaştığını ifade etti. Wang, mevcut kriz karşısında iki ülkenin tek ses olması ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın 'Yeni Soğuk Savaş'A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın "Yeni Soğuk Savaş"A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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