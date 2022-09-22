Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Çarşamba günü devam eden BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı. Vucic, Wang'dan içten selamlarını Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iletmesini istedi ve Sırbistan-Çin ilişkilerinin gerçek anlamda karşılıklı saygı ve karşılıklı güveni yansıttığını ve iki ülke arasındaki uygulamaya dönük ekonomik ve ticari işbirliğinin süratle geliştiğini söyledi. Vucic, Sırbistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek ve yardım için Çin'e bir kez daha teşekkür etti.

Vucic, Sırbistan'ın Çin ile dostluğa değer verdiğini, tek-Çin politikasına sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve dünyada sadece bir Çin'in olduğunu kabul ettiğini ve bu tutumun asla değişmeyeceğini söyledi. Wang da Vucic'e Xi'nin içten selamlarını ileterek Çin'in; ulusal egemenliğin, ulusal onurun ve meşru hak ve çıkarların güvenceye alınmasında Sırbistan'ın gösterdiği dayanışmayı takdir ettiğini söyledi.

Sırbistan'ın inşasındaki pozitif başarıları öven Wang Çin ve Sırbistan'ın birbirinin güvenilir ve sağlam ortakları olduğunu söyledi.

Çin-Sırbistan ilişkilerinin iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde yeni ve güçlü bir gelişme dönemine girdiğine işaret eden Wang, iki taraf arasındaki uygulamaya dönük işbirliğinin büyük bir sıçrama yapmakta olduğunu ve bunun Sırbistan'ın kalkınma ve yeniden canlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Wang, Çin-Sırbistan dostluğunun Kovid-19 pandemisine karşı verilen ortak mücadelede daha da güçlendiğini ve iki taraf arasındaki dayanışma ve karşılıklı güvenin pekiştiğini belirtti. Wang Çin'in, Sırbistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda yardım ve destek sağlamayı sürdürmeye ve daha yakın ikili ilişkiler kurulmasında Sırbistan ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

İki taraf Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki işbirliği konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, 10 yıl önceki başlangıcından bu yana Çin-CEEC işbirliğinin uygulamaya dönük işbirliğine odaklandığını ve açıklık, şeffaflık ve avantajların birbirini tamamlamasına bağlı olduğunu; bunun henüz kullanılmamış potansiyele sahip verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Çin, iki taraf arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletmeye devam etmek için Sırbistan ve diğer CEEC ülkeleriyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.