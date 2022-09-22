Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı

22.09.2022 21:33
Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Çarşamba günü devam eden BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı.

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Çarşamba günü devam eden BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı. Vucic, Wang'dan içten selamlarını Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iletmesini istedi ve Sırbistan-Çin ilişkilerinin gerçek anlamda karşılıklı saygı ve karşılıklı güveni yansıttığını ve iki ülke arasındaki uygulamaya dönük ekonomik ve ticari işbirliğinin süratle geliştiğini söyledi. Vucic, Sırbistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek ve yardım için Çin'e bir kez daha teşekkür etti.

Vucic, Sırbistan'ın Çin ile dostluğa değer verdiğini, tek-Çin politikasına sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve dünyada sadece bir Çin'in olduğunu kabul ettiğini ve bu tutumun asla değişmeyeceğini söyledi. Wang da Vucic'e Xi'nin içten selamlarını ileterek Çin'in; ulusal egemenliğin, ulusal onurun ve meşru hak ve çıkarların güvenceye alınmasında Sırbistan'ın gösterdiği dayanışmayı takdir ettiğini söyledi.

Sırbistan'ın inşasındaki pozitif başarıları öven Wang Çin ve Sırbistan'ın birbirinin güvenilir ve sağlam ortakları olduğunu söyledi.

Çin-Sırbistan ilişkilerinin iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde yeni ve güçlü bir gelişme dönemine girdiğine işaret eden Wang, iki taraf arasındaki uygulamaya dönük işbirliğinin büyük bir sıçrama yapmakta olduğunu ve bunun Sırbistan'ın kalkınma ve yeniden canlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Wang, Çin-Sırbistan dostluğunun Kovid-19 pandemisine karşı verilen ortak mücadelede daha da güçlendiğini ve iki taraf arasındaki dayanışma ve karşılıklı güvenin pekiştiğini belirtti. Wang Çin'in, Sırbistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda yardım ve destek sağlamayı sürdürmeye ve daha yakın ikili ilişkiler kurulmasında Sırbistan ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

İki taraf Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki işbirliği konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, 10 yıl önceki başlangıcından bu yana Çin-CEEC işbirliğinin uygulamaya dönük işbirliğine odaklandığını ve açıklık, şeffaflık ve avantajların birbirini tamamlamasına bağlı olduğunu; bunun henüz kullanılmamış potansiyele sahip verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Çin, iki taraf arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletmeye devam etmek için Sırbistan ve diğer CEEC ülkeleriyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, BM Kurulu Toplantılarında İngiltere Dışişleri Bakanıyla Bir Araya Geldi Çin Dışişleri Bakanı, BM Kurulu Toplantılarında İngiltere Dışişleri Bakanıyla Bir Araya Geldi Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın 'Yeni Soğuk Savaş'A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Fransa'nın 'Yeni Soğuk Savaş'A Karşı Çıkmasını Memnuniyetle Karşıladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:59 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgandan akılalmaz ifade: Tetiği Hannas isimli cin çekti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 21:33:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement