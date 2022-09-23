Oxfam Direktörü, Açlıkla Mücadele İçin Dünya Gıda Sisteminin Değişmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Oxfam Direktörü, Açlıkla Mücadele İçin Dünya Gıda Sisteminin Değişmesi Çağrısında Bulundu

23.09.2022 20:03
Oxfam Direktörü, Açlıkla Mücadele İçin Dünya Gıda Sisteminin Değişmesi Çağrısında Bulundu

NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İcra Direktörü Gabriela Bucher, açlıkla savaşmak için dünya gıda sistemindeki tekellerin ortadan kaldırılması ve aşırı kazanç elde edenlere vergilerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İcra Direktörü Gabriela Bucher, açlıkla savaşmak için dünya gıda sistemindeki tekellerin ortadan kaldırılması ve aşırı kazanç elde edenlere vergilerin getirilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta düzenlenen 2022 Clinton Küresel İnisiyatifi'nde (CGI) Salı günü gıda krizi ve küresel istikrarsızlaşma tehdidi konusundaki bir panelde konuşan Bucher, tüm gıda sisteminin, son derece kırılgan olacak biçimde şekillendiğini ve son derece eşitsiz bir sistem olduğunu dile getirdi. "Tüm sistem yüzde 1'e ve son derece büyük gıda şirketlerine fayda sağlayacak şekilde düzenlenmiş" diyen Bucher, dört büyük şirketin, dünya gıda piyasasının yüzde 70'ini kontrol ettiğini söyledi.

Bucher, Kovid-19 pandemisi sırasında 62 yeni "gıda milyarderinin" ortaya çıktığını, öte yandan küçük toprak sahibi çiftçilerin, gübre olmaması ve iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı açlık çektiğini kaydetti. Daha uzun vadeli çözümler aramanın kilit önemdeki bir unsurunun, tüm sistemin ele alınması olduğuna işaret eden Bucher, bu bağlamda "özellikle gıda sisteminde tekellerin ortadan kaldırılması ve aynı zamanda aşırı kazanç elde edenlere vergilerin getirilmesi gerektiğini" söyledi. Bucher, pandemi sırasında gıda sisteminde biriken aşırı karların üzerine gidilmesi durumunda yatırımda kullanılacak ve küçük toprak sahibi çiftçilerin sürdürülebilir geçime kavuşacak şekilde gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacak kaynaklar olacağını vurguladı. Uzun vadede servet vergisinin, kaynakların harekete geçirilmesinde kullanılabilecek yollardan biri olduğunu hatırlatan Bucher, küçük toprak sahibi çiftçilerin, düzenli kaynaklara sahip olmasını sağlamak üzere çaba gösterilmesini gerektiğini dile getirdi. Bucher, açlıkla mücadelenin, eşitsizlikle mücadeleyle ayrılmaz şekilde son derece bağlantılı olduğunu ve pandemi öncesinde açlıkta artışı gösteren uzun vadeli bir eğilimin var olduğunu söyledi. Genel merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Oxfam, yoksulluk ve adaletsizliğe son vermek üzere eşitsizlikle mücadele eden küresel bir kuruluştur.

Oxfam Direktörü, Açlıkla Mücadele İçin Dünya Gıda Sisteminin Değişmesi Çağrısında Bulundu

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Kaynak: Xinhua

New York, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxfam Direktörü, Açlıkla Mücadele İçin Dünya Gıda Sisteminin Değişmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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