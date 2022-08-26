Dergi: Ukrayna'da Kim Kazanırsa Kazansın ABD Şimdiden Kaybetti - Son Dakika
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Dergi: Ukrayna'da Kim Kazanırsa Kazansın ABD Şimdiden Kaybetti

26.08.2022 13:51
Dergi: Ukrayna'da Kim Kazanırsa Kazansın ABD Şimdiden Kaybetti

NEW YORK, 25 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayda bir yayınlanan muhafazakar görüşlü uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest, Ukrayna çatışmasında kimin kazanacağına bakılmaksızın ABD'nin stratejik kaybeden olacağını söyledi.

NEW YORK, 25 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayda bir yayınlanan muhafazakar görüşlü uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest, Ukrayna çatışmasında kimin kazanacağına bakılmaksızın ABD'nin stratejik kaybeden olacağını söyledi.

Derginin yazısında, Batılı demokrasilerin Rusya-Ukrayna çatışması çıktıktan sonra hızlı bir şekilde birleşerek, Rusya'dan fosil yakıt alımlarının sonlandırılması için son tarihler konulması da dahil olmak üzere Moskova'ya karşı çok çeşitli yaptırımları kabul ettiğine işaret edildi.

Dergi, bununla birlikte Batı'nın enerji yaptırımlarının bir noktadan sonra "geri teperek enflasyon ve tedarik sıkıntılarına neden olduğunu ve bu sıkıntıların, Brüksel'in artık bunların ekonomik sonuçlarıyla baş etmekte zorlanacağı kadar şiddetli hale geldiğini" söyledi.

Dergi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1949'da NATO'nun kurulmasına yol açan tarihi varsayımlara başını gömmeye devam etmesi halinde işlerin, ABD'nin aşırı zorlanan askeri kaynakları ve yetenekleri açısından sürekli bir şekilde daha kötüye gideceğini söyledi.

Yazıda, "Amerika Birleşik Devletleri artık dünyanın tek hakim gücü değil" denildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Dergi: Ukrayna'da Kim Kazanırsa Kazansın ABD Şimdiden Kaybetti - Son Dakika

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