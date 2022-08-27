Fitch Ratings: Çin'in İç Turizmi Pandemideki Düşük Seviyesinden Geri Dönme Yolunda - Son Dakika
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Fitch Ratings: Çin'in İç Turizmi Pandemideki Düşük Seviyesinden Geri Dönme Yolunda

27.08.2022 12:01
Fitch Ratings: Çin'in İç Turizmi Pandemideki Düşük Seviyesinden Geri Dönme Yolunda

NEW YORK, 26 Ağustos (Xinhua) -- CNBC, perakende harcamalarının önemli bir göstergesi olan Çin'in iç turizminin, pandemideki düşük seviyesinden geri dönme yolunda olduğunu bildirdi.

NEW YORK, 26 Ağustos (Xinhua) -- CNBC, perakende harcamalarının önemli bir göstergesi olan Çin'in iç turizminin, pandemideki düşük seviyesinden geri dönme yolunda olduğunu bildirdi. Fitch Ratings'in 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamasından alıntı yapılan haberde, tatil rezervasyonlarındaki artışın, turizm harcamalarının yılın ikinci yarısında toparlanacağını gösterdiği belirtildi. Fitch, bu ekonomik canlılığın, Çin'deki turizm gelirinin 2022'nin ilk yarısında dibe vurmasından ve pandemi başlamadan önce 2019'daki aynı döneme göre neredeyse yarı yarıya düşmesinden sonra geldiğine de dikkat çekti. Çin'de bulunan Fitch Ratings analistleri Flora Zhu ve Jenny Huang da açıklamalarında, "Turizm sektöründeki yavaş toparlanmanın, 2019'da GSYİH'nın yaklaşık yüzde 11'ini ve ulusal istihdamın yüzde 10'unu oluşturan büyük katkısı göz önüne alındığında ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını" kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch Ratings, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fitch Ratings: Çin'in İç Turizmi Pandemideki Düşük Seviyesinden Geri Dönme Yolunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fitch Ratings: Çin'in İç Turizmi Pandemideki Düşük Seviyesinden Geri Dönme Yolunda - Son Dakika
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