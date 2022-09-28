Cbs News: Amerikalılar, Artan Enerji Fiyatları Yüzünden Kamu Hizmetleri Faturalarını Ödemekte Zorlanıyor - Son Dakika
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Cbs News: Amerikalılar, Artan Enerji Fiyatları Yüzünden Kamu Hizmetleri Faturalarını Ödemekte Zorlanıyor

28.09.2022 13:54
Cbs News: Amerikalılar, Artan Enerji Fiyatları Yüzünden Kamu Hizmetleri Faturalarını Ödemekte Zorlanıyor

NEW YORK, 27 Eylül (Xinhua) -- CBS News Pazartesi günü, milyonlarca Amerikalının, gelirlerinde kayba yol açmayı sürdüren yüksek enflasyon nedeniyle yükselen elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla başa çıkmak için mücadele verdiğini duyurdu.

NEW YORK, 27 Eylül (Xinhua) -- CBS News Pazartesi günü, milyonlarca Amerikalının, gelirlerinde kayba yol açmayı sürdüren yüksek enflasyon nedeniyle yükselen elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla başa çıkmak için mücadele verdiğini duyurdu. Bank of America'nın (BoA) yakın tarihli bir raporuna göre, ABD'deki hanelerin yaklaşık yüzde 20'si geçtiğimiz ay elektrik faturalarını ödeyemedi ya da geç ödedi. Haberde, "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 50.000 ABD doları ya da daha az geliri olan aileler, daha yüksek enerji maliyetlerini karşılamak için daha fazla mücadele veriyor" denildi. Haberde, coğrafi açıdan Dallas ve Houston sakinlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla bu yaz en yüksek hizmet faturası zamlarından bazılarını gördüğü kaydedildi. BoA'nın raporuna dayandırılan haberde, Rusya- Ukrayna çatışmasının yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının, kısmen geciken veya yapılamayan ödemelerden sorumlu tutulduğu ve müşteri hizmet faturalarının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 16 arttığı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Eylül, CBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cbs News: Amerikalılar, Artan Enerji Fiyatları Yüzünden Kamu Hizmetleri Faturalarını Ödemekte Zorlanıyor - Son Dakika

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