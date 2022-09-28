New York'a Göçmen Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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New York'a Göçmen Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor

28.09.2022 16:14
New York'a Göçmen Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor

NEW YORK, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Liman Otoritesi otobüs terminaline varan göçmenler, 27 Eylül 2022.

NEW YORK, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Liman Otoritesi otobüs terminaline varan göçmenler, 27 Eylül 2022. New York Belediye Başkanı Eric Adams geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Teksas ve diğer sınır eyaletlerinden taşınan göçmen akınıyla başa çıkmak için New York'ta geçici insani acil müdahale ve yardım merkezlerinin kurulacağını ve bu merkezlerin önümüzdeki haftalarda açılacağını duyurdu. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

New York'a <a class='keyword-sd' href='/gocmen/' title='Göçmen'>Göçmen</a> Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: New York'a Göçmen Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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