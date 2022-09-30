Nyt: Güçlü Dolar ABD İçin İyi, Dünya İçin Kötü

NEW YORK, 29 Eylül (Xinhua) -- New York Times gazetesi (NYT) Pazartesi günü, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yükselterek ABD enflasyonunu düşürme kararlılığının diğer ülkelerde derin acılara yol açtığını, fiyatları yukarı ittiğini, borç ödemelerinin meblağını şişirdiğini ve derin bir resesyon riskini artırdığını yazdı. Gazete haberinde, "Bu faiz artırımları, dünya ticareti ve işlemlerinin büyük çoğunluğu açısından gözde para birimi olan doların değerini yükseltiyor ve gerek zengin gerek yoksul ülkelerde ekonomik karmaşaya neden oluyor" denildi. Cornell Üniversitesi ekonomi profesörü ve para birimleri hakkında birçok kitabın yazarı olan Eswar Prasad, "Bu, dünyanın geri kalanı için hiçbir kazanma olasılığının bulunmadığı bir durum" dedi. Öte yandan Prasad, FED'in enflasyonu kontrol altına almak için agresif davranmaktan başka seçeneği olmadığının da altını çizerek, "Harekete geçmede herhangi bir gecikme işleri potansiyel olarak daha da kötüleştirebilir" dedi. " Washington'da alınan politika kararları sıklıkla (dünyada) geniş bir yankı uyandırıyor," denilen haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük ekonomisine ve çok güçlü petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olduğunun altı çizilirken buna karşın "küresel finans ve ticaret söz konusu olduğunda etkisinin, gerçek büyüklüğünü aştığı" kaydedildi.