Güçlü oyunculuk yeteneğinin yanı sıra Jülyet'in Yolculuğu adlı kısa metrajlı filmini çekerek yönetmenlik alanında hızla ilerleyen Atasoy açıklamasında, pandeminin ardından New York'ta hayatın normale dönmesinin kültür ve sanatı olumlu etkilediğini, Tribeca Film Festivali nedeniyle New York'ta bulunduğunu bildirdi.

"TEMASLARIM SÜRÜYOR"

Pandemi nedeniyle geçen yapılamayan Tribeca Filmi bu sene ilk defa açık havada gerçekleştirilirken, Atasoy, Amerika'nın önde gelen festivallerinden biri olan festivalde gelecek yıl kendi filminin de gösterilmesi için temaslarda bulunduğunu söyledi.

"GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIM"

Filmiyle ilgili New York'ta görüşmeleri olduğunu belirten Atasoy, "Filmi yapımcılara izlettim ve güzel geri dönüşler aldım, bunun heyecanı içerisindeyiz"açıklamasında bulundu.

Atasoy, Broadway'in eylül-ekim gibi açılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu belirtirken, daha önce Covid-19 nedeniyle Broadway'de planlanan oyununun ertelendiğini ve ertelenen oyunun yeniden sahnelenmesi için de görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Oyununun önümüzdeki yıl New York'ta hayata geçeceğini ifade eden Atasoy, aynı zamanda Jülyet'in Yolculuğuyla da Tribeca Film Festivali'nde yarışmayı planladığını kaydetti.