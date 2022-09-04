ABD'li Uzmanlar, Ülkenin Tarihine İlişkin Tarafsız Bir Eğitim Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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ABD'li Uzmanlar, Ülkenin Tarihine İlişkin Tarafsız Bir Eğitim Çağrısında Bulundu

04.09.2022 17:43
ABD'li Uzmanlar, Ülkenin Tarihine İlişkin Tarafsız Bir Eğitim Çağrısında Bulundu

NEW YORK, 4 Eylül (Xinhua) -- Geçen hafta The New York Times gazetesinde yayınlanan bir makalede iki bilim insanı, ABD'de toplumsal eğitim sisteminin ülkenin tarihinin tam bir tablosunu çıkarmaktaki başarısızlığının demokrasiyi sınırladığı ko nusunda uyardı.

NEW YORK, 4 Eylül (Xinhua) -- Geçen hafta The New York Times gazetesinde yayınlanan bir makalede iki bilim insanı, ABD'de toplumsal eğitim sisteminin ülkenin tarihinin tam bir tablosunu çıkarmaktaki başarısızlığının demokrasiyi sınırladığı ko nusunda uyardı."Toplamımız: Irkçılığın Herkese Maliyeti ve Birlikte Nasıl Başarabiliriz" kitabının yazarı Heather McGhee ile "Eleştirel Irk Teorisi Üzerine: Neden Önemlidir ve Neden Önemsemelisiniz" adlı kitabın yazarı Victor Ray, "Toplumsal eğitimin tarihten dersler çıkarılmasını gerektirdiğini" ancak birçok eyalette ABD tarihinin tam bir tablosunun öğretilmesini sınırlamak için yasalar teklif edilmiş olduğunu belirttiler.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan PEN America'ya göre, 36 ABD eyaletindeki yasama organları ırk, cinsiyet ve Amerikan tarihi hakkında öğretimi sınırlayan 137 yasa tasarısı önerdi. Son iki yılda 19 sansür yasa tasarısı kabul edildi. İki yazar, "Partizan politikacılar ülkemizin tüm tarihinin öğretilmesini yasakladığında, çocuklar Amerikan toplumunun nasıl işlediği konusunda kasten cahil bırakılmış oluyor" diye uyardı. Yazarlar, "Amerika'nın çirkin gerçeklerinden ve çelişkilerinden çekinmemesi" gereken bir eğitimi savundular. Gerçek tarih öğretimine yönelik son dönemdeki saldırılara atıfta bulunan McGhee ve Ray, bunları sterilize edilmiş bir müfredatı dayatmaya yönelik otoriter girişimler olarak niteledi ve "okulların, var olan dünyada yönlerini bulma ve hepimiz için daha iyi bir dünya yaratma araçlarını ellerinden alarak çocukları aldatmaması gerektiğini" vurguladılar. "Eğitimli vatandaşlık demokrasiyi mümkün kılıyorsa, okullara saldırmak demokrasiyi sınırlamak üzere yürütülecek bir vekalet savaşı haline gelir" uyarısında bulunan iki akademisyen, ABD'li ebeveynleri ve büyükanne ve büyükbabaları buna karşı mücadele vermeye çağırdı.

ABD'li Uzmanlar, Ülkenin Tarihine İlişkin Tarafsız Bir Eğitim Çağrısında Bulundu

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'li Uzmanlar, Ülkenin Tarihine İlişkin Tarafsız Bir Eğitim Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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