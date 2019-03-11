Son Dakika Haberleri: New York'a Dünyanın En Yüksek 5. Açık Seyir Terası Yapılacak

New York'a Dünyanın En Yüksek 5. Açık Seyir Terası Yapılacak

1 saat önce

NEW New York'un seyir terasıyla meşhur gökdelenlerine bir yenisi daha eklenecek.

New York'a Dünyanın En Yüksek 5. Açık Seyir Terası Yapılacak, System.String[]
NEW New York'un seyir terasıyla meşhur gökdelenlerine bir yenisi daha eklenecek.

Hudson Yards Experiences adlı emlak şirketinin internet sayfasından paylaştığı bilgilere göre, The Edge (uç) ismi verilen yapı, dünyanın en yüksek 5. açık seyir terası olacak.

Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yaklaşık 20 metre çıkıntı şeklinde tasarlanan seyir terası, ziyaretçilerine cam zemin üzerinden New York'un kuşbakışı manzarasını izleme fırsatı verecek.

Zeminden 335 metre yükseklikte bulunacak olan açık seyir terasının 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Hudson Yards Experiences şirketinin icra direktörü Jason Horkin, "Edge ziyaretçileri gökyüzüne çıkmaya ve daha önce hiç deneyimlenmemiş şekilde New York şehrinin engelsiz panoramik manzarasını kucaklamaya davet ediyor." dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:29 Kaynak: AA

New York, Güncel
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