New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı -1
24 dakika önce
TÜRK Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi.
TÜRK Hava Yolları (THY
) 'nın İstanbul- New York
seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı. THY'nin TK-01 sefer sayılı İstanbul - New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York havalimanına iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle uçakta türbülanstan kurtulan THY uçağı daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde inişini gerçekleşti. Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları
, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:39 Kaynak: DHA
Son Dakika! THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı
İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1
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