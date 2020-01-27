New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW - Son Dakika

New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW

6 saat önce

New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu.

New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı

Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu. Ayrıca Kobe Bryant'ın yaratıcı hayranlarından birisi Bryant Park'taki metro istasyonun başına Kobe ismini yapıştırdı.

New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW

Kobe Bryant, New York, Square, Times, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davasını hatırlatan paylaşımları büyük tepki çekti Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı Çizgi filmde, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü 3 yıl önce gösterildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 05:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]