New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW - Son Dakika

Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu. Ayrıca Kobe Bryant'ın yaratıcı hayranlarından birisi Bryant Park'taki metro istasyonun başına Kobe ismini yapıştırdı.

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Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı