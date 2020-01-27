New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW - Son Dakika

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New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW
6 saat önce
New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:07 Kaynak: AA
New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı
Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu. Ayrıca Kobe Bryant'ın yaratıcı hayranlarından birisi Bryant Park'taki metro istasyonun başına Kobe ismini yapıştırdı.
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