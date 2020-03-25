New York'a seyahat edenlere "14 gün karantina" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'a seyahat edenlere '14 gün karantina' çağrısı - Son Dakika

New York'a seyahat edenlere "14 gün karantina" çağrısı

46 dakika önce

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx, New York'taki virüs vakalarının yoğunluğuna dikkat çekerek, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.

New York'a seyahat edenlere

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx, New York'taki virüs vakalarının yoğunluğuna dikkat çekerek, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.

Birx, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

New York kentindeki vakaların şu an en büyük endişe kaynakları olduğunu kaydeden Birx, "ABD'deki vakaların yüzde 56'sı New York kenti ve çevresinde." dedi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı rehberdeki adımların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Birx, "Vaka oranını dikkate alırsak, son günlerde New York'a seyahat etmiş herkes, burada virüs kapmış olabilir. Bu nedenle son günlerde bu şehre giden herkes, şu an her neredelerse virüsü başkalarına bulaştırmamak adına kendilerini 14 gün karantinaya almalıdır." ifadesini kullandı.

"Tünelin sonunda ışık var"

Öte yandan Başkan Trump, gün içinde Fox TV'de yaptığı, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim." açıklamasını bir kez daha tekrar etti.

Paskalya'ya kadar virüsün yenileceği fikrine görev gücündeki doktorların katılıp katılmadığı sorusuna ise Trump, "Belki de ülkede bazı bölgelerdeki insanlar işine döner." yanıtını verdi.

ABD'de Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin her geçen gün daha da artmasına rağmen Trump, virüs konusunda ciddi yol kat ettiklerini savundu.

Trump, "Şu andaki amacımız virüse karşı alınan önlemleri gevşeterek, insanları işlerine geri döndürmek. Bu görünmez düşmana (Kovid-19) karşı verdiğimiz tarihi savaşta, sona geliyoruz. Tünelin sonunda ışık var." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünden, "virüsün yeni merkezi ABD olabilir" uyarısı

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı.

New York ise ülkede vaka sayılarının en çok olduğu eyalet konumunda. New York'taki 23 bin 230 vakanın 13 bin 119'u New York şehri içinde bulunuyor.

ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de ABD'nin, Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 03:04:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'a seyahat edenlere "14 gün karantina" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]