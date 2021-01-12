New York Barosu, Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma başlattı - Son Dakika

NEW ABD'de New York Eyalet Barosu (NYSBA), Kongre baskını öncesi göstericilere hitaben yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma açtı.

NYSBA, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre baskını "darbe girişimi" olarak değerlendirilerek, "Demokrasimizin dokusunu bozmaya niyetli olanların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz." ifadesi kullanıldı.

Trump taraftarlarına yönelik yaptığı konuşmanın, "göstericileri Kongre binasını basmaya teşvik ettiği" gerekçesiyle Giuliani'nin üyeliğinin iptal edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, Giuliani'ye söz konusu konuşmasına ilişkin savunma yapma imkanı tanınacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, aralarında senatörlerin de bulunduğu 100'den fazla baro üyesinin Giuliani hakkında şikayette bulunduğuna dikkat çekildi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, Trump taraftarları, Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.