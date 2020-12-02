New York Başkonsolosu Özgür'den ABD Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'a nezaket ziyareti - Son Dakika

New York'un Türkiye Başkonsolosu Reyhan Özgür, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Manhattan'daki Başpiskoposluk merkezinde gerçekleşen ziyaret hakkında AA'ya bilgi veren Özgür, görüşmede, aynı zamanda Türk vatandaşı olan Elpidophoros ile kültürel konularda iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.
Özgür, New York'ta yerleşik Türk-Amerikan ile Yunan toplumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki ortak sorunları üzerinde durulan görüşmede, iş birliğinin devamına yönelik karşılıklı dileklerin iletildiğini kaydetti.
Başpiskopos Elpidophoros da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, "Diyaloğa olan bağlılığımız, uzlaşma ve anlayışa dayalı hizmetimizin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.
- Kaynak: AA
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