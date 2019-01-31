Son Dakika Haberleri: New York Başsavcılığı Facetime Sorununu Soruşturacak

New York Başsavcılığı Facetime Sorununu Soruşturacak

1 saat önce

– ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdular.

New York Başsavcılığı Facetime Sorununu Soruşturacak, System.String[]
ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdular.

Söz konusu soruşturma kapsamında Apple'ın Facetime sorununun çözümünde neden eyleme geçmediğinin de araştırılacağı belirtildi.

Apple 29 Ocak'ta, FaceTime uygulamasında bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı aradığında, aranan kullanıcı çağrıya yanıt vermeden aramayı yapan kullanıcıya ses gitmesine neden olan bir hata oluştuğunu duyurmuştu. En az iki kullanıcının, bir hafta öncesinden Apple'ı uyardığı belirtilirken, James ve Cuomo Apple'ın söz konusu soruna olan "yavaş müdahalesinin" de inceleneceğini vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Başsavcı, Apple, New York, Ekonomi
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