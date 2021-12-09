New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak - Son Dakika

Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilen haberde, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi.

New York Times'ın iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Başsavcısı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.

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